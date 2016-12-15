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В Мурманске 10-летнюю школьницу госпитализировали с урока физкультуры

Девочка получила травму в результате выполнения упражнений на перекладине

В Мурманске 10-летнюю школьницу госпитализировали с урока физкультуры. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

По данным ИА «Би-порт», во время занятий девочка получила травму в результате выполнения упражнений на перекладине, после чего ее увезли в больницу.

В настоящий момент следователи завершили осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление лиц из числа руководства и работников школы, действиями которых ребенку был причинен вред здоровью, добавили в ведомстве.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Мурманске 10-летнюю школьницу госпитализировали с урока физкультуры

Девочка получила травму в результате выполнения упражнений на перекладине

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