В Мурманске 10-летнюю школьницу госпитализировали с урока физкультуры. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

По данным ИА «Би-порт», во время занятий девочка получила травму в результате выполнения упражнений на перекладине, после чего ее увезли в больницу.

В настоящий момент следователи завершили осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление лиц из числа руководства и работников школы, действиями которых ребенку был причинен вред здоровью, добавили в ведомстве.