Дутерте пригрозили импичментом после признания в убийствах

Президенту Филиппин Родриго Дутерте может грозить импичмент, после того как он признался, что лично патрулировал улицы и убивал наркоторговцев, будучи мэром Давао. Об этом заявила сенатор Лейла де Лима.

«Это предательство общественного доверия, и это включает в себя тяжкие преступления, так как массовые убийства относятся к категории тяжких преступлений. А тяжкие преступления являются основанием для импичмента, согласно конституции», — приводит ее слова агентство Reuters.

Ранее де Лима призвала Международный уголовный суд провести расследование по факту бессудных убийств, которые она назвала «преступлениями против человечности», передает «Федеральное агентство новостей».

Дутерте занимал пост мэра Давао в течении семи сроков — на протяжении 22 лет. В мае 2016 года он стал президентом Филиппин. Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркоторговлей и наркоманами. По информации полиции, в стране были убиты около 3 тыс. человек, связанных с наркотиками.

