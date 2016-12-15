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В Брянской области выпустят региональное издание Красной книги

В подготовке нового издания книги приняли участие сотрудники заповедника «Брянский лес»

В Брянской области готовят к выпуску региональное издание Красной книги. В настоящий момент работа над книгой завершена, издание сдали в печать.

В подготовке нового издания книги приняли участие сотрудники заповедника «Брянский лес». Впервые Красную книгу коллектив заповедника издал в 2004 году в двух томах. В издание вошли 133 вида сосудистых растений, пять видов грибов и 107 видов животных, нуждающихся в охране на территории Брянской области.

По словам заместителя директора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елены Ситниковой, новое издание Красной книги стало более лаконичным, но вместе с тем в ней увеличилось число разделов — добавлены «мохообразные» и «лишайники», пишет интернет-газета «Брянские новости».

Красная книга предназначена не только для ученых и биологов, но и для преподавателей, студентов, школьников и будет полезна всем, кто интересуется проблемами изучения и охраны природы.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Брянской области выпустят региональное издание Красной книги

В подготовке нового издания книги приняли участие сотрудники заповедника «Брянский лес»

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