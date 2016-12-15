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Четверг,
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Крупный пожар произошел в жилом доме в Петербурге

С огнем пытались справиться более полусотни спасателей

Сильный пожар произошел в Приморском районе Петербурга.

Там загорелся дом общей площадью около 100 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг. В ликвидации возгорания участвовали более 50 человек и около 20 единиц техники.

Лишь через два часа после первых сообщений о случившемся с огнем удалось справиться.

Данных о пострадавших пока не поступало. Как сообщает ИА «Невские Новости», семья успела выбежать из дома.

Также пострадал один из соседних домов. На трех этажах лопнули стекла. О пострадавших информации нет.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Крупный пожар произошел в жилом доме в Петербурге

С огнем пытались справиться более полусотни спасателей

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