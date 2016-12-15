Крупный пожар произошел в жилом доме в Петербурге

Сильный пожар произошел в Приморском районе Петербурга.



Там загорелся дом общей площадью около 100 кв. м.



Пожару был присвоен повышенный ранг. В ликвидации возгорания участвовали более 50 человек и около 20 единиц техники.



Лишь через два часа после первых сообщений о случившемся с огнем удалось справиться.



Данных о пострадавших пока не поступало. Как сообщает ИА «Невские Новости», семья успела выбежать из дома.



Также пострадал один из соседних домов. На трех этажах лопнули стекла. О пострадавших информации нет.

