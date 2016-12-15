В Череповце могут заработать медвытрезвители

Законодатели Вологодской области предлагают сделать Череповец пилотной площадкой по возрождению медвытрезвителей.



В частности, идея принадлежит депутату законодательного собрания Георгию Шевцову. Он считает, что в ситуации недофинансирования, всю нагрузку несут медицинские учреждения. А вытрезвители можно сделать платными.



По словам Шевцова, уже были предложения сделать город металлургов пилотной площадкой по возрождению медвытрезвителей. Тем более что мэрия нашла подходящее здание рядом с отделением полиции, передает сайт Сpv.Ru.

