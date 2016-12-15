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В Череповце могут заработать медвытрезвители

Их услуги предлагается сделать платными

Законодатели Вологодской области предлагают сделать Череповец пилотной площадкой по возрождению медвытрезвителей.

В частности, идея принадлежит депутату законодательного собрания Георгию Шевцову. Он считает, что в ситуации недофинансирования, всю нагрузку несут медицинские учреждения. А вытрезвители можно сделать платными.

По словам Шевцова, уже были предложения сделать город металлургов пилотной площадкой по возрождению медвытрезвителей. Тем более что мэрия нашла подходящее здание рядом с отделением полиции, передает сайт Сpv.Ru.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Череповце могут заработать медвытрезвители

Их услуги предлагается сделать платными

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