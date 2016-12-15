Радиологический корпус для онкобольных откроется летом в Магадане

Радиологический корпус Магаданского областного онкологического диспансера стоимостью 830 млн рублей сможет принять первых пациентов уже летом 2017 года. По словам губернатора региона Владимира Печеного, строительство идет по графику. Уже началось обучение специалистов для работы с медицинским оборудованием, передает ИА MagadanMedia.

К настоящему времени завершено строительство каркаса трехэтажного здания и бетонирование помещения для лифта на четвертом этаже. Практически полностью выполнены пароизоляция, утепление и стяжка кровли. Работы ведет компания «Магаданстальизделие». Теперь строителям предстоит подготовить полы для установки тяжелого радиологического оборудования. Также будет проведен монтаж инженерных систем и коммуникаций, необходимых для функционирования современной медицинской техники. Подрядчик планирует завершить все основные работы в первой половине февраля.

Большая часть средств на объект стоимостью почти 830 млн рублей была выделена из бюджета РФ. Более 110 млн рублей поступило из областной казны.

Как сообщил Владимир Печеный, почти все медицинское оборудование уже поступило в город. Сейчас специалистов обучают работе с техникой. Кроме того, набраны сотрудники, которые трудятся в диагностическом корпусе диспансера.