Назарбаев предложил перераспределить полномочия властей

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть перераспределение полномочий между главой государства, парламентом и правительством. Соответствующее заявление Назарбаев сделал в ходе торжественного собрания в честь 25-летия независимости республики.

«Новый этап развития государства ставит вопрос об усилении ответственности парламента, правительства за состояние дел в стране», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Глава Казахстана предложил, чтобы изучением вопроса занялась специальная комиссия. Она же должна будет внести предложения по изменению соответствующих законов и Конституции.

Назарбаев при этом подчеркнул, что Казахстан останется государством с президентской формой правления.