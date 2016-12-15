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Назарбаев предложил перераспределить полномочия властей

Президент Казахстана при этом отметил, что в стране останется президентская форма правления

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть перераспределение полномочий между главой государства, парламентом и правительством. Соответствующее заявление Назарбаев сделал в ходе торжественного собрания в честь 25-летия независимости республики.

«Новый этап развития государства ставит вопрос об усилении ответственности парламента, правительства за состояние дел в стране», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Глава Казахстана предложил, чтобы изучением вопроса занялась специальная комиссия. Она же должна будет внести предложения по изменению соответствующих законов и Конституции.

Назарбаев при этом подчеркнул, что Казахстан останется государством с президентской формой правления.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Назарбаев предложил перераспределить полномочия властей

Президент Казахстана при этом отметил, что в стране останется президентская форма правления

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