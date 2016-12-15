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Японские школы включили в рацион русские блюда к приезду Путина

Город Нагато, куда прибудет российский президент, украсили транспарантами с приветствиями

Школы японского города Нагато, в котором в четверг встречаются президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, включили в свой рацион русский борщ и пирожки, а также шашлык.

Город также украсили транспарантами с приветствиями российскому лидеру.

«В нашей истории еще никогда не было столь крупного события», — отметил глава пресс-службы администрации Нагато Масааки Мураками, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Двухдневный визит Путина в Японию начался в четверг, 15 декабря. В Нагато президент России и японский премьер проведут первые переговоры, затем они продолжатся в Токио в пятницу.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Японские школы включили в рацион русские блюда к приезду Путина

Город Нагато, куда прибудет российский президент, украсили транспарантами с приветствиями

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