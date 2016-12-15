Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прибыл в Японию

Глава региона принял участие в рабочей встрече с руководителями Приморского и Хабаровского краев

Началась рабочая поездка в Японию президента России Владимира Путина и губернаторов нескольких российских регионов. В визите принимает участие глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Он уже провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским и главой Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Кожемяко, Миклушевский и Шпорт обсудили вопросы межрегионального сотрудничества. В Японию также прибыл полпред в ДФО Юрий Трутнев.

15 декабря Путин проведет переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, которые пройдут на родине Абэ — в городе Нагато. В пятницу лидеры двух стран продолжат общение в Токио, сообщает ИА SakhalinMedia.

Встреча Путина и Абэ станет четвертой за этот год. В центре внимания будут темы торгово-экономического сотрудничества и культурного взаимодействия. Как ожидается, произойдет обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. По итогам визита планируется подписать более 20 двусторонних документов и коммерческих соглашений.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прибыл в Японию

Глава региона принял участие в рабочей встрече с руководителями Приморского и Хабаровского краев

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке