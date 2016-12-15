Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прибыл в Японию

Началась рабочая поездка в Японию президента России Владимира Путина и губернаторов нескольких российских регионов. В визите принимает участие глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Он уже провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским и главой Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Кожемяко, Миклушевский и Шпорт обсудили вопросы межрегионального сотрудничества. В Японию также прибыл полпред в ДФО Юрий Трутнев.

15 декабря Путин проведет переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, которые пройдут на родине Абэ — в городе Нагато. В пятницу лидеры двух стран продолжат общение в Токио, сообщает ИА SakhalinMedia.

Встреча Путина и Абэ станет четвертой за этот год. В центре внимания будут темы торгово-экономического сотрудничества и культурного взаимодействия. Как ожидается, произойдет обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. По итогам визита планируется подписать более 20 двусторонних документов и коммерческих соглашений.