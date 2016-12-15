Крымские музеи будут бороться

В последние дни ситуация с экспонатами выставки «Крым — золотой остров в Черном море» из четырех крымских музеев вновь оказалась в центре внимания мировой общественности. На этой неделе Окружной суд Амстердама вынес решение, о том, что скифское золото из крымских музеев следует отправить не в Крым, а на Украину.

Напомним, речь идет о предметах, которые в соответствии с заключенными в 2013 году договорами в момент вхождения Крыма в состав Российской Федерации находились на выставке в Музее Алларда Пирсона — археологическом музее Амстердамского университета (Нидерланды). Несмотря на данные правительством Нидерландов гарантии возврата, после того как выставка закрылась, музейные предметы из собраний крымских музеев в Крым возвращены не были. И это несмотря на то, что эти экспонаты находились на территории Нидерландов не на основании межправительственных соглашений, а на основании межмузейных договоров.

Остановимся подробнее на том, о каких именно предметах идет речь. На выставку «Крым — золотой остров в Черном море» из фондов Керченского заповедника было отправлено 190 уникальных артефактов: два комплекса украшений из драгоценных металлов, датирующиеся V в. н.э., остальные предметы — керамика, скульптура, терракоты, стеклянный флакон, костяная прялка — относятся к VI в. до н.э. – V в. н.э. Все эти вещи были найдены на территории, входившей когда-то в состав Боспорского царства. По времени поступления в фонды заповедника это не только находки последних лет (среди этих предметов есть найденные российскими экспедициями на Нимфее, Пантикапее, в восточной части Керченского полуострова), но и такие, что поступили в фонды Керченского музея древностей в XIX — первой половине XX века.

Среди таких памятников в Амстердаме находится один, о котором хочется рассказать особо. Для этого необходимо вспомнить, что Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году. Российское правительство принимало меры для защиты древних останков от кладоискателей и торговцев древностями, бизнес которых был у жителей Керченского полуострова регулярной практикой — еще со времени образования здесь генуэзских поселений. Первым право на археологические раскопки на территории Керченского полуострова получил от государства керченский археолог-любитель, подлинный энтузиаст своего дела Поль Дюбрюкс.

Его собрание и стало основой коллекции Керченского музея древностей. Открытие музея способствовало оживлению археологических исследований на Керченском полуострове и сбору древностей. Одной из самых ранних находок керченских археологов является знаменитая «Змееногая богиня» — двусторонний акротерий. Этот памятник открывал выставку в Бонне и завершал ее в Амстердаме.

Он был найден на северном склоне горы Митридат в результате раскопок, проводившихся на городище Пантикапей в 1862–1863 годах.

«Змееногая богиня» стала визитной карточкой Керченского музея. Памятник использовался для печати открыток, научно-популярных брошюр и путеводителей по Керченскому музею. Экспонат никогда не покидал своего места в экспозиции вплоть до июня 2013 года, когда этот уникальный памятник был отобран организаторами временной выставки в Рейнском краевом музее в Бонне, а затем — для выставки в Музее Алларда Пирсона в качестве ключевого экспоната.

Существуют реконструкции первоначального облика скульптурного акротерия, на которых «Змееногая богиня» представлена в окружении растительных побегов — стеблей и листьев аканфа, плодов как символов плодородия. Фрагменты акротерия (стеблей, побегов, листьев, плодов) хранятся в лапидарной коллекции Керченского заповедника.

Теперь уникальный археологический комплекс оказался разоренным, что является недопустимым не только с точки зрения научного сообщества, но и по мнению широкой общественности.

В целом все эти предметы дают представление о полиэтнической культуре Боспорского царства — государственного образования, существовавшего на территории керченского полуострова около тысячелетия. Все памятники всемирно известны по публикациям отечественных и зарубежных исследователей, ассоциируются с фондами Керченского заповедника. Они экспонировались в залах музея на протяжении десятилетий, несмотря на то что идеологические взгляды музейных работников разных поколений бывали зачастую диаметрально противоположными. Несмотря на это, все поколения исследователей признавали их значимость для понимания сути античной многонациональной причерноморской культуры в ее локальном боспорском варианте.

Сама по себе ситуация, при которой крымским музеям предложено в суде доказывать право на экспонаты из своих фондов, найденных в крымской земле, многие из которых хранятся в крымских музеях еще с XIX века, — беспрецедентна. Предметом судебного спора стало археологическое наследие Крыма — часть его культурной идентичности. За каждым из предметов коллекции — тысячелетняя история древних народов, населявших Крымский полуостров. Экспонаты выставки исторически всегда хранились в музеях Крыма, в той местности, в которой были обнаружены.

Теперь лучшие экспонаты из фондов крымских музеев оказались заложниками политической ситуации.

Считаем, что Музей Алларда Пирсона навсегда испортил свою репутацию. А голландский суд показал, чего стоят европейская демократия и право.

Международное музейное сообщество должно обеспокоиться этим беспрецедентным случаем, так как под угрозой история и культура всей мировой цивилизации.

Мы, крымские музеи, безусловно, воспользуемся нашим правом подачи документов в суд апелляционной инстанции. 16 декабря в Крым прилетает наш голландский адвокат для подготовки документов от имени крымских музеев.

Мы, крымчане всех национальностей, практически единогласно выразили нашу позицию о возвращении на свою истинную историческую Родину — Россию. Никакие вердикты опозоривших себя судей не смогут никогда повлиять на наше решение. Мы готовы защищать свою землю и свою честь.

Автор — генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»