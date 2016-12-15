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Медведев заявил о росте бюджета здравоохранения

По словам премьера, всё, что запланировано в этой сфере, будет реализовано

Бюджет здравоохранения в России будет расти. Всё, что запланировано в этой сфере, будет реализовано. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам, которое проходит в настоящий момент в Москве.

«Бюджет на здравоохранения растет. Это не только федеральные расходы, но и региональные расходы. Это государственные средства. Всё, что запланировано в сфере здравоохранения, мы это будем делать», — заявил премьер в эфире канала «Россия 24».

Говоря о здравоохранения, премьер рассказал об открытых в России перинатальных центрах. Он отметил, что только что вернулся из Оренбурга, где такой открыл очередной такой центр.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев заявил о росте бюджета здравоохранения

По словам премьера, всё, что запланировано в этой сфере, будет реализовано

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