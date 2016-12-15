Медведев о налогах: изменения не должны быть существенными

Изменения в российской налоговой системе после предстоящих в 2018 году президентских выборов, если и будут, то несущественные, заявил в четверг премьер Дмитрий Медведев.

Он напомнил о поручении президента «проработать контуры налоговой системы после 2019 года».

— Изменения не должны быть существенными, если они и будут, — сказал Медведев в ходе телеинтервью российским каналам.



Население, по его словам, не почувствует этих изменений на себе, поскольку НДФЛ останется прежним.

— Вопрос изменения подоходного налога, налога на доходы физических лиц в повестке дня не стоит, — пояснил премьер.



Он также напомнил, что «плоская шкала существует у нас давно и она сыграла огромную роль в обелении доходов».



— Справедливо, чтобы все налоги платили, а не уклонялись, — добавил Медведев.

