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Медведев о налогах: изменения не должны быть существенными

Правительство занимается контурами налоговой системы после 2019 года

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Изменения в российской налоговой системе после предстоящих в 2018 году президентских выборов, если и будут, то несущественные, заявил в четверг премьер Дмитрий Медведев.

Он напомнил о поручении президента «проработать контуры налоговой системы после 2019 года».

— Изменения не должны быть существенными, если они и будут, — сказал Медведев в ходе телеинтервью российским каналам.

Население, по его словам, не почувствует этих изменений на себе, поскольку НДФЛ останется прежним.

— Вопрос изменения подоходного налога, налога на доходы физических лиц в повестке дня не стоит, — пояснил премьер.

Он также напомнил, что «плоская шкала существует у нас давно и она сыграла огромную роль в обелении доходов».

— Справедливо, чтобы все налоги платили, а не уклонялись, — добавил Медведев.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев о налогах: изменения не должны быть существенными

Медведев о налогах: изменения не должны быть существеннымиПравительство занимается контурами налоговой системы после 2019 года

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