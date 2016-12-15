В Ульяновске прошел испытание модернизированный самолет Ил-76МД-90А

В небо над Ульяновском был поднят модернизированный Ил-76МД-90А. Это произошло впервые после доработок модели.

Позже самолет передадут Минобороны, согласно условиям госконтракта. Его с 2012 года выполняет завод «Авиастар». По условиям контракта, ульяновское предприятие должно осуществить поставку 39 самолетов.



Четыре машины были переданы в 2014 году, две — в 2016, и еще одна — в текущем. На следующий год запланирована передача военному ведомству трех транспортных Ил-76МД-90А.

Что касается самолета, поднятого в небо накануне, то до этого он прошел 38 полетов в рамках испытаний. В частности, отрабатывались на прочность режимы на предельной скорости, предельные перегрузки, а также то, как эти показатели сочетаются. Разработчики отработали методику ухода самолета на второй круг в случае отказа одного из двигателей.

Как сообщает ресурс 1ul.ru, полеты выполнялись с максимальным взлетным весом 210 т.

Дальность полета Ил-76МД-90А с нагрузкой в 52 т — 5 тыс. км.