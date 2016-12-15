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В Забайкалье с начала декабря гонконгским гриппом заболели 12 человек

В четырех районах на карантин закрыты детсады и школы

В Забайкальском крае с начала декабря 12 человек заболели гонконгским гриппом. Все они были госпитализированы.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 13 декабря в крае зарегистрировано 13 случаев лабораторно подтвержденного гриппа А. 12 человек в Чите и один в Борзинском районе.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, среди детей зарегистрировано шесть случаев, из них пять в Чите. Гонконгским гриппом также заболели три беременные женщины. Они не были привиты от гриппа.

При этом эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не превышен. Однако в четырех районах Забайкальского края на карантин закрыты отдельные группы в детских садах и по несколько классов в школах.

В соседней Бурятии гриппом А в начале декабря заболели дети двух и пяти лет. Оба ребенка не были привиты.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Забайкалье с начала декабря гонконгским гриппом заболели 12 человек

В четырех районах на карантин закрыты детсады и школы

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