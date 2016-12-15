Штаммы вирусов свиного и гонконгского гриппа выявили на Алтае

Штаммы вирусов свиного и гонконгского гриппа в единичных случаях выявили на Алтае, угрозы возникновения эпидемии нет.

По данным регионального Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря в Алтайском крае зарегистрировано 18 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Специалисты отмечают незначительное (на 4%) превышение эпидемического порога. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 74%. За этот же период в Барнауле было выявлено 8,3 тыс. случаев ОРВИ. Превышение эпидемического порога среди детей до двух лет возросло на 11%, а от трех до шести лет — на 1%, сообщает altapress.ru.

Напомним, ранее случай заболевания гонконгским гриппом (H3N2) выявили на Сахалине у трехлетнего мальчика.

Данный вирус (тип А) представляет особую опасность для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, а также для лиц, страдающих хроническими недугами сердца, сосудов, органов дыхания. У этих групп населения гонконгский грипп часто проходит осложнениями. Впервые об этом вирусе мир узнал в 1968 году, когда в Гонконге в результате осложнений погибло много людей.