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ВТБ заявил о прекращении финансирования ФК «Динамо»

Банк принял решение о продаже акций клуба

Банк ВТБ заявил о своем решении прекратить участие в акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва». Наблюдательный совет ВТБ планирует передать 74% акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», пишет «Р-Спорт». Сообщается, что стоимость акций будет установлена независящим оценщиком не ниже рыночной.

«Мы готовы продать акции по цене, которую установит оценщик, — не ниже рыночной. Нам нужно решение оценщика. Как только оно будет, мы сразу же прекращаем участие [в финансировании футбольного клуба]»,— цитирует слова Василия Титова телеканал «360».

По итогам прошлого сезона «Динамо» покинуло РФПЛ. В нынешнем сезоне клуб занимает 1-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

ВТБ заявил о прекращении финансирования ФК «Динамо»

Банк принял решение о продаже акций клуба

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