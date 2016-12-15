Путин поблагодарил Абэ за сдвиг в российско-японских отношениях

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за его усилия, благодаря которым в двусторонних отношениях наметился сдвиг.

Путин выразил надежду, что переговоры внесут вклад в развитие российско-японских связей.

«Благодаря вашим усилиям происходит определенный сдвиг в развитии российско-японских отношений. Я и мои коллеги рассчитываем на то, что наши встречи сегодня, завтра внесут существенный вклад в развитие российско-японских связей», — сказал президент РФ.

Напомним, Путин прибыл в Японию с двухдневным визитом. Переговоры в Нагато будут состоять из трех частей. Первая встреча лидеров пройдет в узком составе с участием нескольких членов делегации с каждой стороны. Позже состоится беседа Путина и Абэ тет-а-тет. После этого состоится рабочий обед с участием ведущих министров. Во второй день визита Путин и Абэ примут участие в совместных мероприятиях в Токио.