Власти Бурятии предлагают сменить подрядчика работ в аэропорту Байкал

Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Улан-Удэ идет со срывом сроков на три месяца. Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын предложил заказчику работ рассмотреть вопрос о замене генподрядчика. Он опасается, что строители не уложатся в срок, сообщает ИА UlanMedia.

Согласно проекту, к концу 2017 года в воздушной гавани Байкал появится взлетно-посадочная полоса длиной 3400 м и шириной 45 м, которая позволит принять практически любые воздушные суда, в том числе Airbus А321-200, Boeing 737-900ER и Boeing 767-300.

Заказчик работ - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов», генеральным подрядчиком выбрали ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» («Спецстрой»). Как ранее писали «Известия», стоимость реконструкции составляет почти 4 млрд рублей. Средства полностью выделены из федерального бюджета.

На совещании в аэропорту глава Бурятии выслушал доклад генподрядчика и отметил трехмесячное отставание от графика строительства. Выяснилось, что до сих пор местные поставщики и субподрядные организации работают со «Спецстроем» без заключенных договоров. Сейчас в работах задействовано 90 человек, хотя на самом деле одновременно трудиться на объекте может тысяча специалистов, отметил Вячеслав Наговицын. Поэтому было принято решение обратиться к заказчику о том, чтобы рассмотреть вопрос о смене подрядчика.