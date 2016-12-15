Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Власти Бурятии предлагают сменить подрядчика работ в аэропорту Байкал

Из-за трехмесячного оставания от графика реконструкция может не завершиться в срок

Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Улан-Удэ идет со срывом сроков на три месяца. Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын предложил заказчику работ рассмотреть вопрос о замене генподрядчика. Он опасается, что строители не уложатся в срок, сообщает ИА UlanMedia.

Согласно проекту, к концу 2017 года в воздушной гавани Байкал появится взлетно-посадочная полоса длиной 3400 м и шириной 45 м, которая позволит принять практически любые воздушные суда, в том числе Airbus А321-200, Boeing 737-900ER и Boeing 767-300.

Заказчик работ - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов», генеральным подрядчиком выбрали ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» («Спецстрой»). Как ранее писали «Известия», стоимость реконструкции составляет почти 4 млрд рублей. Средства полностью выделены из федерального бюджета.

На совещании в аэропорту глава Бурятии выслушал доклад генподрядчика и отметил трехмесячное отставание от графика строительства. Выяснилось, что до сих пор местные поставщики и субподрядные организации работают со «Спецстроем» без заключенных договоров. Сейчас в работах задействовано 90 человек, хотя на самом деле одновременно трудиться на объекте может тысяча специалистов, отметил Вячеслав Наговицын. Поэтому было принято решение обратиться к заказчику о том, чтобы рассмотреть вопрос о смене подрядчика.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Власти Бурятии предлагают сменить подрядчика работ в аэропорту Байкал

Из-за трехмесячного оставания от графика реконструкция может не завершиться в срок

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке