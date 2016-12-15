Янукович в московском суде расскажет о госперевороте на Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович прибудет сегодня, 15 декабря, в Дорогомиловский суд Москвы для дачи показаний по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. Об этом сообщил Юрий Кот, пресс-секретарь Владимира Олейника.

Допрос Януковича должен начаться после 13.00 мск. Для этого бывший глава украинского государства будет присутствовать на суде лично, сообщает РЕН ТВ. Также для допроса сегодня в суд прибудет Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины.

Владимир Олейник обратился в российский суд для признания юридического факта совершения на Украине государственного переворота и нелегитимности действующей власти, сообщают «РИА Новости». Дело в том, что экс-депутат Верховной рады искал правды в различных украинских инстанциях, но на Украине ход этому делу не дали. Однако гражданин любого государства, входящего в ООН, может обратится за защитой своих прав в любой суд стран-членов Организации объединенных наций, сообщает «ТВ-Центр».