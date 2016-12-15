Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Янукович в московском суде расскажет о госперевороте на Украине

Экс-президент страны даст показания сегодня в Дорогомиловском суде Москвы

Бывший президент Украины Виктор Янукович прибудет сегодня, 15 декабря, в Дорогомиловский суд Москвы для дачи показаний по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. Об этом сообщил Юрий Кот, пресс-секретарь Владимира Олейника.

Допрос Януковича должен начаться после 13.00 мск. Для этого бывший глава украинского государства будет присутствовать на суде лично, сообщает РЕН ТВ. Также для допроса сегодня в суд прибудет Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины.

Владимир Олейник обратился в российский суд для признания юридического факта совершения на Украине государственного переворота и нелегитимности действующей власти, сообщают «РИА Новости». Дело в том, что экс-депутат Верховной рады искал правды в различных украинских инстанциях, но на Украине ход этому делу не дали. Однако гражданин любого государства, входящего в ООН, может обратится за защитой своих прав в любой суд стран-членов Организации объединенных наций, сообщает «ТВ-Центр».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Янукович в московском суде расскажет о госперевороте на Украине

Экс-президент страны даст показания сегодня в Дорогомиловском суде Москвы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке