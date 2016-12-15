В аэропорту Самары задержали женщину с часами за 1,4 млн рублей

В самарском аэропорту Курумоч таможенники задержали женщину за попытку провести незадекларированные наручные золотые часы Hublot класса люкс стоимостью 1,4 млн рублей.

По данным TLTgorod во время обыска в дамской сумочке у пассажирки, прибывшей рейсом Самара–Прага, обнаружили сервисную карточку с заводским номером от наручных часов.

Согласно заключению экспертов, рыночная стоимость часов швейцарского производства составила 1,4 млн рублей. За попытку провести дорогостоящий аксессуар без оплаты таможенных платежей в отношении задержанной возбуждено административное дело.