Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В аэропорту Самары задержали женщину с часами за 1,4 млн рублей

Прибывшая из Праги пассажирка попыталась провести дорогостоящий аксессуар без оплаты пошлины

В самарском аэропорту Курумоч таможенники задержали женщину за попытку провести незадекларированные наручные золотые часы Hublot класса люкс стоимостью 1,4 млн рублей.

По данным TLTgorod во время обыска в дамской сумочке у пассажирки, прибывшей рейсом Самара–Прага, обнаружили сервисную карточку с заводским номером от наручных часов.

Согласно заключению экспертов, рыночная стоимость часов швейцарского производства составила 1,4 млн рублей. За попытку провести дорогостоящий аксессуар без оплаты таможенных платежей в отношении задержанной возбуждено административное дело.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В аэропорту Самары задержали женщину с часами за 1,4 млн рублей

Прибывшая из Праги пассажирка попыталась провести дорогостоящий аксессуар без оплаты пошлины

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке