Медведев о деле Улюкаева: утрата доверия - это не обвинение

Отставка экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия не означает обвинения чиновника, заявил в четверг премьер Дмитрий Медведев, комментируя это резонансное дело.

Улюкаев был задержан в середине ноября 2016 года с поличным при получении предполагаемой взятки в $2 млн. Затем указом президента он был снят с работы "в связи с утратой доверия".



"Это не приговор суда, это лишь утрата доверия", - сказал Медведев в ходе телеинтервью российским каналам.



Медведев напомнил, что в бытность президентом сам отправлял в отставку чиновников с такой формулировкой.

"Я тоже такие решения когда-то принимал. Они не означают обвинения", - отметил премьер.

В 2010 году Медведев отправил в отставку в связи с утратой доверия мэра Москвы Юрия Лужкова, однако в 2016 году бывший столичный градоначальник стал полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством.

Отвечая на вопрос, почему Улюкаев лишился поста еще до решения суда по своему делу, Медведев объяснил это необходимостью продолжения работы госаппарата.

"Исполнительная власть не должна допускать никаких вакуумов", - пояснил он.

В конце ноября новым главой Минэкономразвития вместо Улюкаева стал Максим Орешкин, известный аналитик, перешедший из Минфина.