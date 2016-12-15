Медведев назвал арест Улюкаева исключительно печальным событием

Отставка экс-министра экономического развития по причине утраты доверия президента России Владимира Путина не является приговором суда. О серьезности улик против бывшего чиновника может говорить только следствие. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам, которое проходит в настоящий момент в Москве.



«Это (арест Улюкаева. — «Известия») исключительно печальное событие, находящееся за гранью понимания. Однако до момента вынесения приговора нельзя говорить о виновности. Отставка Улюкаева в связи с утратой доверия президента — не приговор суда», —заявил премьер в эфире канала «Россия 24».



Медведев добавил, что говорить о серьезности улик может только следствие. Он также подчеркнул, что борьба с коррупцией в Россией приобрела системный характер.

«Эта линия будет продолжена, несмотря на политический сезон», — сказал премьер.

Об аресте Алексея Улюкaeва стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

Позже в этот же день Улюкaeв был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

