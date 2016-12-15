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В Самаре в 32 многоквартирных домах ограничили теплоснабжение

В Советском районе города произошел прорыв на водоводе

В Самара из-за коммунальной аварии в 32 многоквартирных домах, а также в четырех социально-значимых объектах ограничили подачу теплоснабжения.

В четверг утром произошел прорыв на водоводе в Советском районе города. Коммунальщики провели работы по переключению потребителей на обратную схему. Сейчас на месте ЧП ведутся земляные работы.

В домах, где ограничили теплоснабжение, проживают более 4 тыс. человек, а также расположены три детских сада и школа. При этом температура воздуха сейчас в Самаре минус 20 градусов.

По предварительной информации, теплоснабжение по обычной схеме может быть включено в 19.00, передает ВолгаНьюс.рф.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Самаре в 32 многоквартирных домах ограничили теплоснабжение

В Советском районе города произошел прорыв на водоводе

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