В Самаре в 32 многоквартирных домах ограничили теплоснабжение

В Самара из-за коммунальной аварии в 32 многоквартирных домах, а также в четырех социально-значимых объектах ограничили подачу теплоснабжения.



В четверг утром произошел прорыв на водоводе в Советском районе города. Коммунальщики провели работы по переключению потребителей на обратную схему. Сейчас на месте ЧП ведутся земляные работы.

В домах, где ограничили теплоснабжение, проживают более 4 тыс. человек, а также расположены три детских сада и школа. При этом температура воздуха сейчас в Самаре минус 20 градусов.



По предварительной информации, теплоснабжение по обычной схеме может быть включено в 19.00, передает ВолгаНьюс.рф.

