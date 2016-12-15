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Медведев не знает, помешает ли Тиллерсону российский орден

Премьер прокомментировал риски выдвиженца в госсекретари США

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Премьер-министр Дмитрий Медведев не знает, помешает ли карьере Рекса Тиллерсона российский орден Дружбы.

Накануне, в среду, глава совета директоров ExxonMobil Тиллерсон подал в отставку в связи с выдвижением на пост госсекретаря в будущей администрации Дональда Трампа.

— Не знаю, что это будет значить в процедуре его назначения на должность. Посмотрим, — заявил Медведев в телеинтервью отечественным каналам в четверг.

Назначение Тиллерсона должен утвердить сенат США, где большинство у республиканцев.

Комментируя решение Трампа сделать госсекретарем Тиллерсона, Медведев отметил, что бизнесмен относится к категории прагматичных людей.

— Почти красные директора, — пошутил премьер.

Российский орден Дружбы Тиллерсон получил в 2012 году за реализацию проектов в энергетике.

— Тиллерсон действительно нам всем известен... С ним хорошие отношения у российских крупных компаний, — добавил Медведев.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев не знает, помешает ли Тиллерсону российский орден

Медведев не знает, помешает ли Тиллерсону российский орденПремьер прокомментировал риски выдвиженца в госсекретари США

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