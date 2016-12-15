Медведев не знает, помешает ли Тиллерсону российский орден

Премьер прокомментировал риски выдвиженца в госсекретари США
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Премьер-министр Дмитрий Медведев не знает, помешает ли карьере Рекса Тиллерсона российский орден Дружбы.
Накануне, в среду, глава совета директоров ExxonMobil Тиллерсон подал в отставку в связи с выдвижением на пост госсекретаря в будущей администрации Дональда Трампа.
— Не знаю, что это будет значить в процедуре его назначения на должность. Посмотрим, — заявил Медведев в телеинтервью отечественным каналам в четверг.
Назначение Тиллерсона должен утвердить сенат США, где большинство у республиканцев.
Комментируя решение Трампа сделать госсекретарем Тиллерсона, Медведев отметил, что бизнесмен относится к категории прагматичных людей.
— Почти красные директора, — пошутил премьер.
Российский орден Дружбы Тиллерсон получил в 2012 году за реализацию проектов в энергетике.
— Тиллерсон действительно нам всем известен... С ним хорошие отношения у российских крупных компаний, — добавил Медведев.