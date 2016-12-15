Врач из Нижнего Новгорода предстанет перед судом за гибель пациента

Хирург нижегородской больницы № 33, обвиняемый в халатности, повлекшей гибель пациента, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 34-летний хирург отделения гнойной хирургии не выявил у пациента с геморроидальным кровотечением заболевание крови и не привлек для лечения врача-гематолога. Из-за халатности хирурга больной умер.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает НИА «Нижний Новгород».