Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Петрозаводске впервые зальют каток на Онежской набережной

По этому случаю всех желающих накормят бесплатным мороженым

На Онежской набережной в Петрозаводске впервые зальют каток. Это место весьма популярно у горожан.

Погодные условия позволили оборудовать территорию для желающих попробовать себя в фигурном катании.

Как сообщает ИА «Карелinform», власти решили превратить открытие катка в яркий праздник. Перед его участниками выступят воспитанники городской детской спортивной школы. А те, кто захочет попробовать свои силы на льду, получат бесплатное мороженое.

Открытие катка запланировано 29 декабря.

Если позволят погодные условия, ледовая площадка будет работать на протяжении всей зимы.

Пока же прийти туда можно будет на новогодних каникулах, в том числе и в вечернее время.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Петрозаводске впервые зальют каток на Онежской набережной

По этому случаю всех желающих накормят бесплатным мороженым

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке