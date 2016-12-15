В Петрозаводске впервые зальют каток на Онежской набережной

На Онежской набережной в Петрозаводске впервые зальют каток. Это место весьма популярно у горожан.



Погодные условия позволили оборудовать территорию для желающих попробовать себя в фигурном катании.

Как сообщает ИА «Карелinform», власти решили превратить открытие катка в яркий праздник. Перед его участниками выступят воспитанники городской детской спортивной школы. А те, кто захочет попробовать свои силы на льду, получат бесплатное мороженое.

Открытие катка запланировано 29 декабря.

Если позволят погодные условия, ледовая площадка будет работать на протяжении всей зимы.

Пока же прийти туда можно будет на новогодних каникулах, в том числе и в вечернее время.