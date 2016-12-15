В Самаре уничтожили 20 т польских яблок

В ходе совместного рейда сотрудники надзорных органов Самарской области задержали почти 20 т сельскохозпродукции, запрещенной к ввозу в Россию.



Фура с яблоками из Польши была задержана возле территории одной из овощных баз Самары. Во время проверки правоохранители установили, куда предположительно запрещенный груз направлялся для хранения и дальнейшей продажи.

На территорию России яблоки попали по поддельным документам под видом белорусских. Но поставщик не переклеил маркировку, по которой и было установлено истинное происхождение фруктов.



Польские яблоки были доставлены на полигон твердых бытовых отходов «Преображенка», где раздавили трактором, пишет НИА «Самара».