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В Самаре уничтожили 20 т польских яблок

На территорию России санкционные фрукты попали по поддельным документам

В ходе совместного рейда сотрудники надзорных органов Самарской области задержали почти 20 т сельскохозпродукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Фура с яблоками из Польши была задержана возле территории одной из овощных баз Самары. Во время проверки правоохранители установили, куда предположительно запрещенный груз направлялся для хранения и дальнейшей продажи.

На территорию России яблоки попали по поддельным документам под видом белорусских. Но поставщик не переклеил маркировку, по которой и было установлено истинное происхождение фруктов.

Польские яблоки были доставлены на полигон твердых бытовых отходов «Преображенка», где раздавили трактором, пишет НИА «Самара».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Самаре уничтожили 20 т польских яблок

На территорию России санкционные фрукты попали по поддельным документам

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