Абэ предложил Путину купание в горячих источниках для снятия усталости

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Нагато предложил российскому лидеру отдохнуть, искупавшись в местных горячих источниках.



«Когда вы искупаетесь в нашем горячем источнике, усталость просто улетит», — цитирует сайт «Комсомольской правды» премьер-министра Японии.



Абэ: Когда вы искупаетесь в нашем горячем источнике, усталость просто улетит.

Путин: Спасибо за приглашение, но лучше вообще не уставать pic.twitter.com/2XRzmnStd3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.

Путин поблагодарил Абэ за приглашение, отметив, что лучше вообще не уставать, пишут Дни.Ру.



В ходе переговоров президент России поблагодарил японского премьер-министра за его усилия, благодаря которым в двусторонних отношениях наметился сдвиг.



Японская сторона с большим вниманием готовилась к приезду российского президента. Так, школы города Нагато, в котором в четверг встречаются Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, включили в свой рацион русский борщ и пирожки, а также шашлык. По случаю визита Путина японские школьники испекли традиционный хлеб.



Одна российская предпринимательница, переехавшая вместе с мужем в Японию, преподнесла Путину подарок — именное кимоно. На нем красуется надпись «Владимир Владимирович Путин Россия».



Двухдневный визит Владимира Путина в Японию начался в четверг. В Нагато президент России и премьер-министр Японии проведут первые переговоры, в пятницу они продолжатся в Токио.

