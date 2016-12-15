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Абэ предложил Путину купание в горячих источниках для снятия усталости

Президент России поблагодарил за приглашение, отметив, что лучше не уставать

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Нагато предложил российскому лидеру отдохнуть, искупавшись в местных горячих источниках.

«Когда вы искупаетесь в нашем горячем источнике, усталость просто улетит», — цитирует сайт «Комсомольской правды» премьер-министра Японии.

Путин поблагодарил Абэ за приглашение, отметив, что лучше вообще не уставать, пишут Дни.Ру.

В ходе переговоров президент России поблагодарил японского премьер-министра за его усилия, благодаря которым в двусторонних отношениях наметился сдвиг.

Японская сторона с большим вниманием готовилась к приезду российского президента. Так, школы города Нагато, в котором в четверг встречаются Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, включили в свой рацион русский борщ и пирожки, а также шашлык. По случаю визита Путина японские школьники испекли традиционный хлеб. 

Одна российская предпринимательница, переехавшая вместе с мужем в Японию, преподнесла Путину подарок — именное кимоно. На нем красуется надпись «Владимир Владимирович Путин Россия». 

Двухдневный визит Владимира Путина в Японию начался в четверг. В Нагато президент России и премьер-министр Японии проведут первые переговоры, в пятницу они продолжатся в Токио.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Абэ предложил Путину купание в горячих источниках для снятия усталости

Президент России поблагодарил за приглашение, отметив, что лучше не уставать

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