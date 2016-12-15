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Воронежские объекты, опасные для экологии, оформят в реестр

Компании должны до 1 января представить список таких объектов в департамент природных ресурсов

Государственная система учета объектов негативного воздействия на окружающую среду начала работу в Воронежской области.

Как сообщает ИА «Абирег», до 1 января 2017 года компании, согласно федеральному законодательству, должны представить списки подобных объектов в  областной департамент природных ресурсов.

Власти уверены, что таким образом удастся сформировать новую систему перехода на современные технологии, позволяющие минимизировать влияние предприятий на экологию. Далее будут выработаны меры господдержки по охране окружающей среды.

Агентство напоминает, что если заявка на регистрацию в реестре будет подана позже 1 января, владелец предприятия может быть оштрафован. Штраф для должностных лиц составит 10 тыс. рублей, для юридических — 100 тыс. рублей.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Воронежские объекты, опасные для экологии, оформят в реестр

Компании должны до 1 января представить список таких объектов в департамент природных ресурсов

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