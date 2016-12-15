Иркутский экс-министр приговорен к двум годам колонии за мошенничество

Экс-глава министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области получил два года колонии за мошенничество на 15 млн рублей. Кирилл Торопов полностью признал свою вину.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы. Бывшего министра обвиняли в хищении 15 млн рублей на строительстве дороги из Бодайбо в Таксимо.

Максимальное наказание по статье о мошенничестве особо крупном размере предусматривает 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Суд приговорил Торопова к двум годам колонии общего режима.

Кирилл Торопов был отправлен в отставку в ноябре 2014 года в связи с утратой доверия. После задержания чиновника экс-губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко провел кадровые перестановки, объединив министерство промышленной политики и лесного комплекса с министерством экономического развития, а также освободил от должности главу Минстроя Михаила Литвина.