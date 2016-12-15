Кинотеатр «Художественный» будет возрожден

Судьба одного из старейших кинотеатров Москвы теперь в руках частной компании. АО «Пионер» получило «Художественный» в 20-летнюю аренду на условиях проведения реставрации и сохранения предназначения здания. Основной инвестор — миллиардер Александр Мамут — планирует вложить в проект более 1 млрд рублей. При этом строению вернут исторический облик, задуманный архитектором Федором Шехтелем.

Двери «Художественного» уже два года закрыты для посетителей. Внутри здания — снятые полы и перекрытия, торчащие балки, а также груды строительного мусора. Здесь можно увидеть пустые пивные бутылки и пачки от сигарет. Однако столичные власти обещают, что скоро всё изменится и кинотеатр снова заработает.



— За хорошее кино, на мой взгляд, стоит побиться, — отметил руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский. — Нам очень хотелось, чтобы «Художественный» оставался бастионом качественного кинопроката, достойных мероприятий.

Инвестор обещает «сделать хорошее место для любимого города» за полтора года или чуть больше. Вложения планируется окупить за 10–13 лет.

— Хочется вернуть эту достопримечательность в ее индивидуальном и чрезвычайно благородном виде. И еще — привести туда кинозрителей на хорошее кино, — пояснил свои планы Александр Мамут.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Алексей Майшев

После реставрации в залах будут показывать и пленочные, и цифровые фильмы. Также новые арендаторы надеются сделать его главным премьерным кинотеатром страны. По словам Александра Кибовского, «Художественный» может стать местом проведения социально значимых городских мероприятий, так или иначе связанных с кинематографом: творческих встреч, фестивалей и т.п..

Генеральный директор сети «Московское кино» Василиса Орестова с надеждой смотрит на перспективы проекта.

— Ситуация так затянулась, что основной задачей стало физическое сохранение кинотеатра, — рассказала «Известиям» глава старейшей кинопрокатной организации Москвы. — Если этот вопрос решен через передачу здания в аренду «Пионеру», то я это приветствую, потому что, по крайней мере, я совершенно точно уверена, что в итоге мы получим именно кинотеатр, а не что-то иное.

«Художественный» — один из первых кинотеатров Москвы. В 1909 году его построил на Арбатской площади Николай Благовещенский, а в 1912–1913 годы перестроил знаменитый Федор Шехтель, создатель особняка Рябушинского, здания Ярославского вокзала и других архитектурных шедевров. Именно на экране «Художественного» прошли премьеры «Броненосца «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, первой советской звуковой картины «Путевка в жизнь» и первой отечественной цветной киноленты «Груня Корнакова».

Кинотеатр «Художественный»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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В XX веке кинотеатр ни разу не прерывал работы — даже в годы Великой Отечественной войны. Последний капитальный ремонт «Художественного» проводился 29 лет назад. В конце января 2014 года здание пришлось закрыть на реставрацию.

Компания «СианСтрой» должна была осуществить работы за 314, 964 млн, при этом сэкономив в ходе открытого конкурса 23,7 млн бюджетных средств (начальная максимальная цена контракта составляла 338, 671 млн). Но реставрацию в срок (14 июля 2016 года) не завершили.

Как писали «Известия», летом прошлого года контракт с «СианСтроем» был расторгнут в одностороннем порядке из-за нарушений, выявленных «Московским кино». Подрядчик с претензиями не согласился. С 14 января этого года начались судебные разбирательства, которые до сегодняшнего дня не закончились.

А в марте этого года к мэру Москвы Сергею Собянину обратился Александр Мамут с предложением отдать «Художественный» в аренду «Пионеру». Решение было принято положительное. Теперь дело за малым: выполнить обещанное и возродить любимый кинотеатр москвичей.​​​​​

