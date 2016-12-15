Лавров рассказал о первой в ходе визита Путина в Японию беседе с Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров, которые состоялись в четверг в японском Нагато, согласовали восстановление замороженных контактов по военной линии и в формате «2+2». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства добавил, что Путин и Абэ в ходе встречи также обменялись мнениями по сирийскому урегулированию и ситуации на Украине. По словам министра, Путин подробно изложил Абэ свое видение по выполнению Минских договоренностей. Лавров отметил, что позиции России и Японии практически совпадают.

Также лидеры России и Японии обсудили вопросы противоракетной обороны и американского присутствия в АТР, а также угрозы Северной Кореи. Лавров отметил, что японские коллеги стали лучше понимать озабоченности России — обе страны заинтересованы в сотрудничестве в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В настоящий момент, по словам министра, Путин и Абэ в формате тет-а-тет обсуждают ситуацию с подготовкой к переговорам по мирному договору.

Напомним, Путин прибыл в Японию с двухдневным визитом. Переговоры в Нагато состоят из трех частей. После встречи и беседы лидеров тет-а-тет состоится рабочий обед с участием ведущих министров. Во второй день визита Путин и Абэ примут участие в совместных мероприятиях в Токио.

