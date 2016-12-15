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В Рязани закрыли два подпольных игорных клубов

Всего полицейские изъяли шесть комплектов компьютерного оборудования

Полицейские ликвидировали в Рязани два подпольных казино. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

По данным РИА «7 новостей», игорные клубы располагались на улице Станкозаводской и на Куйбышевском шоссе.  Всего ходе осмотра помещений полицейские изъяли шесть комплектов компьютерного оборудования, которое нарушители использовали для организации азартных игр.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Напомним, это не первый случая выявления организации незаконной деятельности организации игорного бизнеса в регионе. Ранее в ходе рейда полицейские закрыли семь подпольных игорных клубов.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Рязани закрыли два подпольных игорных клубов

Всего полицейские изъяли шесть комплектов компьютерного оборудования

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