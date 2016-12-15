Путин определяет все направления военных действий в Сирии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг рассказал журналистам, что все основные направления военных действий российских военных в Сирии определяет президент.

Песков напомнил, что именно президент является главнокомандующим. «Поэтому совершенно очевидно, что все главные направления этой операции согласовываются с главнокомандующим и выполняются по его прямым поручениям», — сказал Песков.

Ранее в заявлении Минобороны РФ по ситуации в Алеппо была опубликована информация о поручении президента Путина.

