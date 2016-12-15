Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин определяет все направления военных действий в Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг рассказал журналистам, что все основные направления военных действий российских военных в Сирии определяет президент.

Песков напомнил, что именно президент является главнокомандующим. «Поэтому совершенно очевидно, что все главные направления этой операции согласовываются с главнокомандующим и выполняются по его прямым поручениям», — сказал Песков.

Ранее в заявлении Минобороны РФ по ситуации в Алеппо была опубликована информация о поручении президента Путина.

Читайте также:

Готовы говорить, но не договариваться

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Путин определяет все направления военных действий в Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Песков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке