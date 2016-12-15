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В Судаке построят елку из 2017 леденцов-петушков

Лакомство будет изготовлено по особому «огненному» рецепту

В Судаке решили установить новый городской рекорд.

27 декабря студенты городских вузов во время зажжения огней на главной елке установят дерево, сделанное из 2017 леденцов в виде петушков.

Как отмечает ИА «Крыминформ», лакомство будет приготовлено по специальному «огненному» рецепту, а высота сладкой елки составит около 3 м.

После того как рекорд зафиксируют, петушков раздадут всем участникам праздника.

Отметим, следующий год по китайскому календарю считается Годом огненного петуха.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Судаке построят елку из 2017 леденцов-петушков

Лакомство будет изготовлено по особому «огненному» рецепту

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