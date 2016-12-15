Продление ареста фигурантам «дела Гайзера» назвали досадной ошибкой

Мосгорсуд назвал досадной технической ошибкой ситуацию с оглашением первого листа постановления ареста не тех фигурантов против бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.

Как сообщает ИА «Комиинформ», в среду, 14 ноября 2016 года, четырем фигурантам дела продлили арест, однако были оглашены фамилии других людей — не тех, кто присутствовал в суде, а других обвиняемых по делу, оглашение приговора которым запланировано на сегодня.

«Сотрудник аппарата суда просто перепутал заготовку первого листа постановления, который в любом случае был бы в нем... Произошла досадная техническая ошибка, которая не влияет на решение суда и никоим образом не подменяет его», — отметили в пресс-службе суда.

Ранее в ходе заседания все фигуранты и их защитники заявили отвод судье. Решение по ходатайству должны вынести сегодня.

Напомним, экс-главу Коми Вячеслава Гайзера задержали в сентябре 2015 года. Вместе с ним по уголовному делу проходят еще 19 человек, включая главу Госсовета Коми Игоря Ковзеля, заместителя главы республики Алексея Чернова, зампреда правительства Коми Константина Ромаданова и бывшего сенатора от региона Евгения Самойлова.

По версии следствия, Гайзер и ряд других высокопоставленных чиновников организовали мошенническую группу для хищения госактивов. Сообщество работало в Коми, в других регионах России и за границей. Ущерб по делу оценивается более чем в 1,2 млрд рублей.