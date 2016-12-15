Песков прокомментировал слова Могерини о дружбе против США

Россия и ЕС могут сообща работать над общими проблемами, вместо того чтобы «дружить против кого-то». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, комментируя заявление главы Европейской дипломатии Федерики Могерини.

«Но, конечно, вряд ли можно согласиться с идеей, что можно дружить против кого-то, если иметь в виду вот эти опасные выводы. Это, наверное, не тот подход, который отвечал бы нашим интересам», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что Россия традиционно выступает за добрые отношения с ЕС.

«Во-первых, мы пока не знаем, какую точно политику будет проводить администрация Дональда Трампа — это первое. Второе, Россия традиционно выступает за добрые отношения с Евросоюзом, которые сейчас отсутствуют как таковые», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также перечислил ряд задач, над которыми ЕС и РФ будут работать вместе.

«Мы, безусловно, считаем, что это и в интересах Москвы, и в интересах Брюсселя, и стран-участниц Евросоюза — как можно скорее выйти на путь реанимации нашего диалога. Очень много тем, которые требуют нашего взаимодействия. Это и вызовы современности, это и борьба с терроризмом совместная, с изменением климата и так далее и тому подобное», — отметил он.

Ранее в четверг Могерини заявила, что РФ и ЕС могут занять общую позицию в противовес вероятной политике избранного американского президента Дональда Трампа. По ее мнению, решение США отказаться от сделки с Ираном может вызвать недовольство президента России Владимира Путина, который внес вклад в заключение соглашения.