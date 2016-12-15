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В Якутии предлагают создать институт мас-рестлинга

Новое образовательное учреждение требуется для обучения тренеров по популярному в регионе спорту по перетягиванию палки

Кафедра либо отдельный институт мас-рестлинга может появиться в Якутии. В качестве базы для подготовки тренеров по национальному виду спорта предлагается выбрать СВФУ им. М.К. Аммосова и Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта.

С такой инициативой обратился к депутатам государственного собрания республики (ил тумэн) директор Республиканского центра национальных видов спорта им. В. Манчаары Иннокентий Григорьев, сообщает ИА YakutiaMedia. По его словам, в городах и селах Якутии мас-рестлинг очень популярен, но там не хватает преподавателей. На данный момент наибольшая потребность в тренерах наблюдается в Амгинском, Мегино-кангаласском и Верхневилюйском районах. Необходимые кадры могли бы готовить в вузах республики.

Мас-рестлинг — это национальный якутский спорт по перетягиванию палки. Он признан общероссийским видом спорта и культивируется в 45 субъектах РФ. Мас-рестлингом занимаются в Германии, Индии, Новой Зеландии, США и других странах по всему миру.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Якутии предлагают создать институт мас-рестлинга

Новое образовательное учреждение требуется для обучения тренеров по популярному в регионе спорту по перетягиванию палки

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