Васин возвращается в ЦСКА

Защитник Виктор Васин возвращается в состав ЦСКА. Футбольный клуб принял решение о досрочном возвращении игрока из команды «Уфы». Это предусмотрено пунктом в его контракте, сообщила пресс-служба клуба.

На первый сбор Васин отправится с командой 10 января сразу после отпуска.

В этом сезоне в составе «Уфы», к которой присоединился в июле 2016 года, защитник провел 17 матчей. Также он принимал участие в матче за сборную России против Катара (1:2), сообщает «Спорт-Экспресс».



Ранее в московский ЦСКА вернулся наставник «Уфы» Виктор Гончаренко.

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