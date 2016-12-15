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Васин возвращается в ЦСКА

Футболист досрочно вернулся в команду из «Уфы»

Защитник Виктор Васин возвращается в состав ЦСКА. Футбольный клуб принял решение о досрочном возвращении игрока из команды «Уфы». Это предусмотрено пунктом в его контракте, сообщила пресс-служба клуба.

На первый сбор Васин отправится с командой 10 января сразу после отпуска.

В этом сезоне в составе «Уфы», к которой присоединился в июле 2016 года, защитник провел 17 матчей. Также он принимал участие в матче за сборную России против Катара (1:2), сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в московский ЦСКА вернулся наставник «Уфы» Виктор Гончаренко.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Васин возвращается в ЦСКА

Футболист досрочно вернулся в команду из «Уфы»

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