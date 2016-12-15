МОК не нашел допинга в пробах крови российских спортсменов с ОИ-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что после перепроверки все 63 образца крови, взятые у российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, дали отрицательный результат. В МОКе заявили, что также перепроверят все 254 пробы мочи с Олимпийских игр 2014 года.

Во всех 63 образцах крови российских спортсменов с Олимпиады в Сочи после перепроверки не было обнаружено следов допинга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета. В МОКе также сообщили, что намерены перепроверить все пробы мочи.

«МОК повторно проанализирует все 254 пробы мочи, которые были взяты у российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поскольку профессор Макларен не имел полномочий на повторный анализ этих образцов. Все 63 образца крови, взятые у российских спортсменов на Играх-2014, уже были повторно проанализированы МОКом в сотрудничестве с профессором Маклареном, все они дали отрицательный результат», — говорится в пресс-релизе.

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