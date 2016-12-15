Медведев пошутил: изменение налоговой системы не спугнет Орнеллу Мути

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил относительно актрисы Орнеллы Мути, которую якобы может отпугнуть от переезда в Россию возможное изменение налоговой системы страны. Вопрос был задан в ходе программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» в четверг.

Медведева попросили не мучить граждан налогами, на что он в шутку ответил: «Депардье же не уехал. И Сигал приехал. Я думаю, что и у нее всё будет хорошо, если она то решение, которое для себя приняла, сохранит».

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Орнелла Мути купила квартиру в Москве в столичном районе Гольяново в девятиэтажном доме на Хабаровской улице и всерьез задумывается о жизни в столице России, решив получить российское гражданство, так как полюбила русского мужчину.

Этой осенью гражданство России получил американский актер Стивен Сигал, пишет «Ридус».

Российский паспорт получили также некоторые спортсмены и деятели культуры, например боксер из США Рой Джонс-младший и французский актер Жерар Депардье.

Орнелла Мути впервые снялась в кино в возрасте 15 лет. Наибольшую популярность актрисе принесли фильмы «Флэш Гордон», «Любовь Свана», «Укрощение строптивого», «Римские приключения», «Жизнь прекрасна».