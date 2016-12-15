Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Медведев пошутил: изменение налоговой системы не спугнет Орнеллу Мути

В качестве примера премьер-министр России привел Депардье и Сигала

Фото: ТАСС/Actionpress

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил относительно актрисы Орнеллы Мути, которую якобы может отпугнуть от переезда в Россию возможное изменение налоговой системы страны. Вопрос был задан в ходе программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» в четверг.

Медведева попросили не мучить граждан налогами, на что он в шутку ответил: «Депардье же не уехал. И Сигал приехал. Я думаю, что и у нее всё будет хорошо, если она то решение, которое для себя приняла, сохранит».

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Орнелла Мути купила квартиру в Москве в столичном районе Гольяново в девятиэтажном доме на Хабаровской улице и всерьез задумывается о жизни в столице России, решив получить российское гражданство, так как полюбила русского мужчину. 

Этой осенью гражданство России получил американский актер Стивен Сигал, пишет «Ридус». 

Российский паспорт получили также некоторые спортсмены и деятели культуры, например боксер из США Рой Джонс-младший и французский актер Жерар Депардье.

Орнелла Мути впервые снялась в кино в возрасте 15 лет. Наибольшую популярность актрисе принесли фильмы «Флэш Гордон», «Любовь Свана», «Укрощение строптивого», «Римские приключения», «Жизнь прекрасна».

Читайте также:

«Деньги есть»: самые яркие цитаты из интервью Медведева

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев пошутил: изменение налоговой системы не спугнет Орнеллу Мути

Медведев пошутил: изменение налоговой системы не спугнет Орнеллу Мути В качестве примера премьер-министр России привел Депардье и Сигала

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке