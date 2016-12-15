ФК «Балтика» выделят дополнительно 25 млн рублей из бюджета

Калининградская областная дума решила выделить в следующем году футбольному клубу «Балтика» 25 млн рублей дополнительно к уже заложенным на эти цели 50 млн.



В настоящее время у клуба задолженность в 40 млн рублей, сообщает ресурс «Клопс.Ru».

С предложением об увеличении финансирования выступил глава комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Сергей Юспин.

Агентство напоминает, что сейчас «Балтика» занимает в Футбольной национальной лиге последнее, 20-е место.



Несколько месяцев у калининградцев не было побед. Зарплата игроков клуба между тем составляет в среднем 80 тыс. рублей.



Из-за проблем со спонсором клуб задерживает выплаты с сентября.