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ФК «Балтика» выделят дополнительно 25 млн рублей из бюджета

В настоящий момент задолженность клуба составляет 40 млн рублей

Калининградская областная дума решила выделить в следующем году футбольному клубу «Балтика»  25 млн рублей дополнительно к уже заложенным на эти цели 50 млн.

В настоящее время у клуба задолженность в 40 млн рублей, сообщает ресурс «Клопс.Ru».

С предложением об увеличении финансирования выступил глава комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Сергей Юспин.

Агентство напоминает, что сейчас «Балтика» занимает в Футбольной национальной лиге последнее, 20-е место.

Несколько месяцев у калининградцев не было побед. Зарплата игроков клуба между тем составляет в среднем 80 тыс. рублей.

Из-за проблем со спонсором клуб задерживает выплаты с сентября.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

ФК «Балтика» выделят дополнительно 25 млн рублей из бюджета

В настоящий момент задолженность клуба составляет 40 млн рублей

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