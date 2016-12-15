Песков объяснил задержку вылета Владимира Путина в Японию

Пресс-секретарь Путина объяснил задержку вылета президента России в Японию рабочим графиком политика. Президент России действительно немного опоздал, подтвердил Дмитрий Песков.

Он уточнил, что о задержке вылета Владимира Путина японских коллег поставили в известность, и выразил уверенность, что это не скажется на переговорах.

«Программа была составлена таким образом, что просто начало сдвинулось, но суть происходящего, продолжительность общения (с японскими коллегами) никак не изменятся», — сказал Песков.

