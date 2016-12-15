Житель Тюмени спас 10-летнего мальчика, провалившегося под лед

В Тюмени 10-летний мальчик провалился под лед и чуть не утонул. Однако ребенка удалось спасти мужчине, который проходил мимо, рассказали в пресс-службе региональной станции скорой медицинской помощи.

Увидев, как за считаные секунды ребенок ушел под воду, прохожий прямо в одежде нырнул в ледяную воду, чтобы спасти его. Вытащив мальчика из воды, спаситель оказал ребенку первую медицинскую помощь. После этого пострадавший задышал и пришел в сознание, мужчина занес ребенка в помещение и вызвал бригаду скорой помощи, пишет megatyumen.ru.

Позже выяснилось, что мужчина занимается моржеванием. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего ребенка доставили в областную больницу.