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Житель Тюмени спас 10-летнего мальчика, провалившегося под лед

Прохожий вытащил ребенка, нырнув в ледяную воду прямо в одежде

В Тюмени 10-летний мальчик провалился под лед и чуть не утонул. Однако ребенка удалось спасти мужчине, который проходил мимо, рассказали в пресс-службе региональной станции скорой медицинской помощи.

Увидев, как за считаные секунды ребенок ушел под воду, прохожий прямо в одежде нырнул в ледяную воду, чтобы спасти его. Вытащив мальчика из воды, спаситель оказал ребенку первую медицинскую помощь. После этого пострадавший задышал и пришел в сознание, мужчина занес ребенка в помещение и вызвал бригаду скорой помощи, пишет megatyumen.ru.

Позже выяснилось, что мужчина занимается моржеванием. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего ребенка доставили в областную больницу.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Житель Тюмени спас 10-летнего мальчика, провалившегося под лед

Прохожий вытащил ребенка, нырнув в ледяную воду прямо в одежде

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