Обязательными работами отделался виновник крупного ДТП на госгранице

Калининградский суд вынес приговор в отношении контрактника, который, управляя автомобилем Ford Focus в пьяном виде, влетел в очередь из грузовиков, стоящих в очереди на пересечении границы.



Прапорщик Андрей Рекусов приговорен к 300 часам обязательных работ и лишению прав на три года.



Его признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ресурс kaliningradfirst.ru со ссылкой на военное следственное управление СК по Балтийскому флоту.



Рекусов полностью признал свою вину.

ДТП произошло в ночь с 16 на 17 июля этого года. Обошлось без пострадавших.