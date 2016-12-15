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Обязательными работами отделался виновник крупного ДТП на госгранице

Военнослужащий, управляя автомобилем в нетрезвом виде, врезался в грузовики в Калининградской области

Калининградский суд вынес приговор в отношении контрактника, который, управляя автомобилем Ford Focus в пьяном виде, влетел в очередь из грузовиков, стоящих в очереди на пересечении границы.

Прапорщик Андрей Рекусов приговорен к 300 часам обязательных работ и лишению прав на три года.

Его признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ресурс kaliningradfirst.ru со ссылкой на военное следственное управление СК по Балтийскому флоту.

Рекусов полностью признал свою вину.

ДТП произошло в ночь с 16 на 17 июля этого года. Обошлось без пострадавших.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Обязательными работами отделался виновник крупного ДТП на госгранице

Военнослужащий, управляя автомобилем в нетрезвом виде, врезался в грузовики в Калининградской области

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