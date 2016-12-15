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В центре Курска обнаружена резиденция князей Рюриковичей

Историки полагают, что найденные предметы относятся к временам, описанным в «Слове о полку Игореве»

Археологи нашли в Курске резиденцию Рюриковичей, приблизительно относящуюся к XI–XIII векам. Раскопки проводились на территории Курского Знаменского Богородицкого мужского монастыря.

Как считают эксперты, найденные возле храма Воскресения Христова предметы с высокой вероятностью могут быть связаны с князем, упоминающимся в «Слове о полку Игореве». На страницах поэмы Всеволод Буй-Тур Святославич называл курян «опытными воинами».

По информации KurskCity.ru, среди археологических находок названы также руины зданий конца XVI – XVII веков и первые монастырские постройки.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В центре Курска обнаружена резиденция князей Рюриковичей

Историки полагают, что найденные предметы относятся к временам, описанным в «Слове о полку Игореве»

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