СМИ: США приостановили финансовую помощь Филиппинам после слов Дутерте

США приняли решение приостановить предоставление помощи Филиппинам из-за сомнений в соблюдении законов и прав человека в стране при действующем президенте страны Родриго Дутерте. Об этом сообщает агентство France Press.



По словам представительницы посольства США Молли Косчина, соответствующее решение отражает сильную озабоченность соблюдением законов и гражданских прав на Филиппинах. Об этом Косчина заявила, после того как Филиппины не были выбраны для получения нового гранта от одного из американских агентств по оказанию помощи зарубежным странам —организации Millennium Challenge Corporation.



Поводом отказа от гранта могло послужить недавнее заявление президента Филиппин Родриго Дутерте о том, что он, будучи мэром города Давао, лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, показывая своими действиями пример правоохранительным органам, пишет «Русская планета».

После такого признания президенту Филиппин Родриго Дутерте может грозить импичмент, заявила сенатор Лейла де Лима.

Однако министр юстиции страны Виталиано Агирре считает, что слова Дутерте следует рассматривать как гиперболу, с помощью которой он хотел донести послание до правоохранительных органов.