Москва и Токио начнут совместную хоздеятельность на южных Курилах

Заявление о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах согласовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, Москва и Токио будут вести совместную хоздеятельность на Курилах исключительно в соответствии с российским законодательством. Он добавил, что текст заявления готовили лично политики.

«Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам», — сказал Ушаков. Помощник президента России добавил, что Путин и Абэ «…потратили минут 40 для того, чтобы согласовать текст, который будет завтра опубликован».

Совместная деятельность России и Японии на четырех островах может касаться медицины, туризма и рыболовства, отметил Ушаков.

Двухдневный визит президента России в Японию начался 15 декабря.