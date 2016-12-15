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В Брянской области чиновники забыли выделить квартиру для сироты

Девушку включили в число детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, три года назад

Чиновники из администрации Брянской области забыли обеспечить жильем 22-летнюю девушку-сироту, оставшуюся без попечения родителей. На ее защиту встала прокуратура Фокинского района Брянской области.

В настоящий момент девушка учится в учебном заведении и проживает в общежитии. Через год она закончит обучение, однако ее до сих пор не обеспечили жильем, несмотря на включение в августе 2013 года в число детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях.

В целях защиты жилищных прав сироты прокурор обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении жилого помещения Брянской городской администрацией, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Брянской области чиновники забыли выделить квартиру для сироты

Девушку включили в число детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, три года назад

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