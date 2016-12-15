Абэ оценил переговоры с Путиным о мирном договоре

Японский лидер Синдзо Абэ рассказал о переговорах по перспективам мирного договора с президентом России Владимиром Путиным, который в четверг прилетел в Нагато.



По словам Абэ, они обсудили возможность заключения такого договора. Кроме того, премьер Японии передал Путину письмо от бывших жителей Курильских островов.



«У нас состоялась прямая дискуссия по вопросам свободного посещения бывшими жителями островов, совместной экономической деятельности <...> на четырех островах, а также по проблеме мирного договора», — заявил премьер Японии в эфире местного ТВ.



Атмосфера встречи была очень теплой, добавил Абэ.



Обсуждение мирного договора СССР/Россия и Япония ведут с середины ХХ века. Основным камнем преткновения остается вопрос принадлежности части Курильского архипелага, который Токио потерял по результатам Второй мировой войны.

